Newcastle United'da yeni hoca Pochettino olabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Amanda Staveley'in başkanlık ettiği Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyum tarafından devralınması sadece resmi onayı bekler durumda.
Yeni sahiplerin, takımı kademeli olarak Premier Lig'de zirveyi zorlayan bir takım haline getirme çalışmaları da sürüyor. İlk etapta transfer ve yan projeler adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sunacakları belirtiliyor.
Transferde etkin olması beklenen Newcastle'da yeni teknik adam konusunda da birçok isim geçiyor. Gündemde en yoğun şekilde yer alan isim başarılı İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri'ydi fakat bugün flaş yeni bir iddia ortaya atıldı.
Daily Express'e göre Newcastle'da yeni yönetim, satın alma işlemlerinin resmiyete dökülmesi sonrası Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyorlar. Premier Lig'de son olarak çalıştığı Tottenham ile büyük başarılara imza atan Pochettino, özellikle transfer bütçesi konusunda yönetim ile sıkıntılar yaşamışken Newcastle'da maddi olarak kendisine bu alanda bir özgürlük tanınması söz konusu.
(Fanatik)
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.