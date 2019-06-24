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  3. Newcastle United ile Rafa Benitez'in yollarını ayırdı

Newcastle United ile Rafa Benitez'in yollarını ayırdı

Newcastle United ile Rafa Benitez'in yollarını ayırdı

Newcastle United, Rafa Benitez ile görüşmelerin olumsuz geçtiğini ve teknik adamla yolların ayırdığını duyurdu.

Newcastle United'dan yapılan resmi açıklamada, kontratı biten 59 yaşındaki İspanyol menajer ile yapılan görüşmelerin başarısız olduğu duyuruldu. Benitez'in sözleşmesinin biteceği ay sonunda, ayrılığın da resmileşeceği bilgisi verildi.

The Sun'da yer alan haberde; Benitez'in kulüpten yıllık 7 milyon euro maaş ve 60 milyon euro transfer bütçesi istediği, ancak bu isteklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yolların ayrıldığı kaydedildi.

11 Mart 2016'dan beri Newcastle'ın başında olan Rafa Benitez, 146 mücadelede maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.

(Sporx)

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