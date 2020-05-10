Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Genç, yerli ve yetenekli ayakların peşinde olan Cimbom, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in de istediği genç yıldız adayı için Altay'a 2 milyon lira ödemeye hazır.

Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim

Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.