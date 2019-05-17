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Neven Subotic, Fenerbahçe'ye önerildi

Neven Subotic, Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'ye St.Etienne ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki stoper Neven Subotic önerildi.

Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Neven Subotic'i önerdi. Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.

YILLARCA DORTMUND'DA OYNADI

Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI

Fransız ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı. Ersun Yanal'ın da Subotic önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.

(Takvim)

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