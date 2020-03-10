Neticeye göre Hatice

AKŞAM
MİLLİ Tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu açıkladı ve federasyona yükledi. Yaman, “Hak ettiğim halde olimpiyatlara katılamama gibi bir durumla karşı karşıyayım. Topladığım puanlarla Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktayım. Ancak, 5.sıradaki sporcu olimpiyatlara gönderiliyor. Kazandığım puanların hiçbir anlamı kalmadı. Kazandığım olimpiyat kotası için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi. İrem’in bu sözlerinin ardından Tekvando Federasyonu bir açıklama yayımladı. Şu ifadelere yer verildi: “İlk 5’te birden fazla sporcu olduğu için Rusya’daki Grand Prix Final müsabakasında başarılı olan sporcunun ülkemizi Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğini açıkladık. Hatice İlgün, Grand Prix’de başarılı olmuş ve 57 kiloda İrem Yaman’a karşı 2-1 üstündür. İrem Yaman 57 kiloda madalya kazanamamış Hatice ise 4 Grand Prix’te madalya kazanmıştır. Olimpiyatlar Hatice’nin hakkıdır.”
Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”
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