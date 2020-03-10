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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 10 Mart 2020 Salı 08:00

Neticeye göre Hatice

Neticeye göre Hatice

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İrem Yaman ile Hatice İlgün tartışmasına Tekvando Federasyonu noktayı koydu: “57 kiloda İlgün, Yaman'a karşı 2-1 üstündür. Olimpiyat Hatice'nin hakkıdır.”

AKŞAM

MİLLİ Tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu açıkladı ve federasyona yükledi. Yaman, “Hak ettiğim halde olimpiyatlara katılamama gibi bir durumla karşı karşıyayım. Topladığım puanlarla Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktayım. Ancak, 5.sıradaki sporcu olimpiyatlara gönderiliyor. Kazandığım puanların hiçbir anlamı kalmadı. Kazandığım olimpiyat kotası için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi. İrem’in bu sözlerinin ardından Tekvando Federasyonu bir açıklama yayımladı. Şu ifadelere yer verildi: “İlk 5’te birden fazla sporcu olduğu için Rusya’daki Grand Prix Final müsabakasında başarılı olan sporcunun ülkemizi Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğini açıkladık. Hatice İlgün, Grand Prix’de başarılı olmuş ve 57 kiloda İrem Yaman’a karşı 2-1 üstündür. İrem Yaman 57 kiloda madalya kazanamamış Hatice ise 4 Grand Prix’te madalya kazanmıştır. Olimpiyatlar Hatice’nin hakkıdır.”

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