Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'ye ilk transferi Bruno Petkovic

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra görüşülmeye başlanan ve en ciddi aday olarak lanse edilen Nenad Bjelica'ya 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı daha Türkiye'ye adım atmadan eski takımı Dinamo Zagreb'den ilk transferini talep etti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic ile yakından ilgileniyor. Haberde Petkovic için "Nenad Bjelica'nın ilk tercihi" yorumu yapıldı.
MURIQI'İ ANDIRIYOR
Pivot santrfor olarak oynayan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 48 yaşındaki teknik adamın devreye girmesiyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun stili, 1.93'lük fiziğinden dolayı Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'i andırsa da asist özelliği ile de öne çıkıyor. Dinamo Zagreb'in 1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Bruno Petkovic'in, kulübüyle sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek.
(Sabah)
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'da yönetim futbolculardan maaş indirimi beklerken sadece Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Muslera hariç hiçbir yabancı oyuncu indirime yanaşmıyor.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.