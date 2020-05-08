Nenad Bjelica'da sorun çıkarsa Fenerbahçe, Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek

Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak ve Avrupa Ligi'ne grup aşamasında başlamak isteyen, bu yolda da öncelikte teknik direktör sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un tüm adaylarla tek tek telefon görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Dostane bir sohbet şeklinde gerçekleşen bu görüşmelerin hiçbirinde resmi bir teklif dile getirilmediği, daha çok Koç'un nabız yokladığı ifade edildi. Çok parlak bir kariyeri olmamasına rağmen gerek düşük maliyeti gerek hırsıyla Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ismi bu noktada bir adım öne çıkıyor.
MÜTHİŞ KARİYER
Bir diğer alternatif ise 66 yaşındaki Manuel Pellegrini. Kariyerinde River Plate, Villareal, Real Madrid, Manchester City gibi büyük takımlar olan Şilili teknik adam West Ham'daki başarısızlığının ardından parayı ikinci plana attığı, büyük bir taraftar kitlesi olan Fenerbahçe'yle yeni bir başarı hikayesi yazmak için sarı lacivertli takımı çalıştırmayı çok istediği gelen son bilgiler arasında.
(Hürriyet)
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan ancak Sarı-Kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oluyor.
Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.
Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.