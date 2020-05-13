Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile en son 2 hafta önce temaslarımız oldu

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili bir açıklama daha yaptı. Hırvat teknik adam, “En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, en son 2 hafta önce Fenerbahçe ile görüştüğünü söyleyerek, "Şu anda ben de bekliyorum. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" dedi.



Görüşmeleri doğrulayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Bjelica, daha önce Türkiye'de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor.

Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi. Bjelica'nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.

(Fanatik)