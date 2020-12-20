Necip Uysal'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, BB Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Necip Uysal "Öncelikle bizim için çok önemli bir maçtı. Yukarıdaki rakiplerimiz puan kaybetti. Önemli bir galibiyet. İlk yarı etkisiz kaldık. İlk yarı istediğimiz gibi bir maç olmadı ama ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Bütün arkadaşlarımın emeğine sağlık" dedi.

Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncu olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Necip Uysal "Böyle şeyler çok nadir olan şeyler. Ben bu formayı giydikten sonra her şeyimi vermeye çalışıyorum. Bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

Necip Uysal “Güzel günler yakın mı?” sorusuna ise “İnşallah" yanıtını verdi.