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  3. Ne Kaan Ayhan ne de Kenan Karaman! Fatih Terim aradığı ismi buldu!

Ne Kaan Ayhan ne de Kenan Karaman! Fatih Terim aradığı ismi buldu!

Ne Kaan Ayhan ne de Kenan Karaman! Fatih Terim aradığı ismi buldu!

Galatasaray'ın scout ekipleri Fortuna Düsseldorf alt yapısından yetişen Amed Öncel'i transfer etmek istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Genç ve yetenekli futbolcu avına çıkan Galatasaray’ın F.Dusseldorf forması giyen 19 yaşındaki Amed Öncel’i takibe aldığı öğrenildi.

KAAN VE KENAN KAÇTI

Fortuna Düsseldorf’un alt yapısından yetişen ve defansın hemen hemen her bölgesinde görev alma yeteneğine sahip olan Amed Öncel Galatasaray scoutları tarafından beğenilirken, oyuncunun Türkiye Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giymesi ayrı bir avantaj olarak görülüyor. Mariano’yla yolların ayrılacak olması, Şener Özbayraklı’nın sakatlık problemleri yaşaması üzerine sağ beke dinamik bir futbolcu arayan sarı kırmızılı izleme heyetinin Amed hakkında bol bol not tuttuğu anlaşılırken, Fortuna’da parlayıp bonservis bedellerini 10 milyon euro’lara kadar çıkaran Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ı kaçıran Fatih Terim’in Amed Öncel’de aynı hataya düşmek istemediği bildirildi.

30 metreyi 3,8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edilirken, oyuncunun Galatasaray için bir hayli hevesli olduğu ifade edildi.


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