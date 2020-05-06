  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:06
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:08

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Paylaş

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu.

Afrika'nın uluslararası spor sitesi Afrique Sports, ilk 6'ya giren kıta tarihinin en iyi milli takım golcülerini belirledi.

Sıralamada uzun seneler Avrupa'da top koşturarak kıtayı temsil eden yıldız isimlerin yer alması da dikkati çekti.

Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci, Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci, Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.

Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci, Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TJK Başkanı Adalı açıkladı: At yarışları başlıyor!

title

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

title

Dybala'dan sevindirici haber

''Kupaları sahada vereceğiz''

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil satılmalı
Mesut Özil satılmalı

Mesut Özil satılmalı

Eski futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satması gerektiğini söyledi.

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘
‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!
Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti
Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'da Fernando Muslera transferi öncesinde sürpriz bir ismin kadroya katılmasının istendiği ortaya çıktı.

Mbappe Real Madrid için yaratılmış
Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Fransız kulübü Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!
Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu.

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu
Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.