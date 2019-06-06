  • $5,7721
  • 6,4967
  • 248.007
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 10:43 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:43

Ne Bruma ne Babel! Fatih Terim'in ilk hedefi Onyekuru

Ne Bruma ne Babel! Fatih Terim'in ilk hedefi Onyekuru

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kiralık göndermeyi son opsiyon olarak gören Everton'ı ikna etmeye çalışıyor. Bruma ise Nijeryalı kanat oyuncusunun alternatifi durumunda.

Fulham'dan ayrılan Babel'i transfer edecek Galatasaray, Toulouse ile sözleşmesini uzatmayan Jimmy Durmaz'ı da kadrosuna katacak.

Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı kadro planlamasında Feghouli-Babel-Jimmy Durmaz üçlüsünü tamamlayacak 4. oyuncu için iki aday var: Onyekuru ve Bruma.

Fatih Terim'in önceliği ise Henry Onyekuru. Nijeryalı yıldızı bir yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, oyuncunun bonservisine sahip Everton'ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak İngiliz ekibi Onyekuru'yu kiralık göndermeyi son opsiyon olarak görüyor. Onyekuru transferinden sonuç alınamazsa B planının Bruma olduğu öğrenildi.

Leipzig, 14 milyon euro ödediği Portekizli yıldızı satma kararı aldı. G.Saray, Leipzig'e "Bize kiralayın'' önerisinde bulunacak. Bu arada Alman takımının G.Saray'a 500 bin euro borcu bulunuyor.

(Sabah)

Mezarlık Ziyaretine Giden Kadının Başına Bakın Ne Geldi !

Paris´teki 200 bin Euro´luk kuyumcu soygunu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.