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Ndiaye imzayı attı

Ndiaye imzayı attı

Trabzonspor Senegalli oyuncuyla kesin anlaşma sağladı. Stoke City’li oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Bir ön libero ve stoper transferi için çalışmalar sürüyor.

AKŞAM | ÖZEL HABER

İKİNCİ yarıda şampiyonluk yolunda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Stoke City forması giyen Ndiaye ikinci yarıdan itibaren Bordo-Mavili takımın başarısı için ter dökecek. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndiaye geçen sezon G.Saray’la şampiyonluk yaşadı. Türkiye’de Osmanlıve G.Saray formaları giyen tecrübeli oyuncu, Trabzon’un orta sahadaki kırılganlığını giderecek çözüm olarak görülüyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Stoke City formasıyla Championship’te 13 maçta 880 dakika oynadı,  gol veya asisti yok.

KARAMAN’IN ELİ RAHATLAYACAK

Trabzonspor yönetimi Ndiaye dışında kadroyu 2 oyuncu takviyesiyle daha güçlendirme planları yapıyor. Ön libero ve stopere yapılması düşünülen bu transferler için temasların devam ettiği ve isimlerin netleşmediği belirtildi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sürekli şikayet ettiği kadro darlığı sorunu da bu şekilde aşılacak. Karadeniz ekibi bu oyuncuları bir an önce bitirip, ikinci yarı kampı başlamadan takıma kazandırmak istiyor.


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