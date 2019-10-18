Ndiaye Aslan'ı istiyor

AKŞAM

G.SARAY’IN bir kez daha gündemine gelen Badou Ndiaye konusunda Stoke City’den açıklama yapıldı. İngiliz kulübünün menajeri Nathan Jones, “Ndiaye’nin üst düzey liglerde oynamak istemesini anlıyorum ama benim için gerçekten çok önemli bir oyuncu” dedi. Senegalli yıldızın büyük liglerde ve kulüplerde oynamak istediğini anladığını aktaran Nathan Jones, “Bu çocuk benim için çok önemli. Gerçekten üst düzey bir oyuncu, iyi bir lider. Özel bir futbolcu” dedi.

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Stoke City Menajeri, “Çok fazla konuşmadan işini doğru yapan bir oyuncu. Evet, Ndiaye’nin üst düzey liglerde oynamak istemesini anlıyorum. Ancak yaz döneminde bu mümkün olmadı. Ama kendisi benim için gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı. Badou Ndiaye, bu sezon Stoke City formasıyla Championship’te 5 maça çıktı. Galatasaray’ın Ndiaye’yi en son kiraladığı dönemde de Stoke City cephesinden benzer açıklamalar gelmişti. Ama sonunda Badou Ndiaye kiralık olarak imzayı attı.