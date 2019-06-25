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  3. NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2018-2019 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo oldu.

Kaliforniya eyaletinin Santa Monica kentinde düzenlenen ödül töreninde geride kalan 2018-2019 normal sezonunun en iyileri belirlendi.

Normal sezonu maç başına 27,7 sayı, 12,5 ribaunt, 5,9 asist ortalamalarıyla tamamlayan 24 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcu Antetokounmpo, Houston Rockets'tan James Harden ve Oklahoma City Thunder'dan Paul George'u geride bırakarak MVP ödülünü kazandı.

Sergilediği performansla lige damga vuran isimlerden Antetokounmpo'nun önderliğindeki Bucks, normal sezonu 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Bucks, NBA Doğu Konferansı final serisini ise Toronto Raptors'a 4-2 kaybetti.

NBA'de 2018-2019 normal sezonunun ödül kazanan isimleri şöyle:

MVP: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Yılın Çaylağı: Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Yılın Başantrenörü: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks)

Yılın Altıncı Adamı: Lou Williams (Los Angeles Clippers)

Yılın Savunma Oyuncusu: Rudy Gobert (Utah Jazz)

En Fazla Gelişme Gösteren Oyuncu: Pascal Siakam (Toronto Raptors)

NBA Cares Toplumsal Dayanışma Ödülü: Bradley Beal (Washington Wizards)

Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı: Mike Conley (Memphis Grizzlies)

Sportmenlik Ödülü: Mike Conley (Memphis Grizzlies)

Ömür Boyu Başarı Ödülü: Larry Bird, Magic Johnson

Sager Strong Ödülü: Robin Roberts

Hareketlilik Ödülü: Marcus Smart (Boston Celtics)

Yılın Yöneticisi: Jon Horst (Milwaukee Bucks)

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