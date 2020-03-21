NBA'de sayı artıyor

Koronavirüs testlerinde pozitif çıkan isim sayısı NBA'de gün geçtikçe artıyor

AKŞAM

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76’ers, basketbolcular, antrenörler ve çalışanlara yaptığı testlerden üçünde sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda da korona virüs çıkarken, Boston Celtics’te oynayan Marcus Smart da virüse yakalandı. NBA’de daha önce de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets’in 3 oyuncusunda korona virüs çıkmıştı.