NBA'de sayı artıyor

AKŞAM
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76’ers, basketbolcular, antrenörler ve çalışanlara yaptığı testlerden üçünde sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda da korona virüs çıkarken, Boston Celtics’te oynayan Marcus Smart da virüse yakalandı. NBA’de daha önce de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets’in 3 oyuncusunda korona virüs çıkmıştı.
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı