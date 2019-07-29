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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17

NBA'de kural değişikliğine gidiliyor

NBA'de kural değişikliğine gidiliyor

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NBA, tarihinin en hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından serbest oyuncu kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta itbariyle resmi transfer sezonunun başlamasından önce takımların oyuncularla anlaşma sağladığı iddiaları kapsamında soruşturma başlatan NBA, serbest oyuncu kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre soruşturmanın başlamasının ardından gerçekleştirilen takım sahipleri toplantısından komite başkanı olarak konuşan Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, yeni toplu işçi sözleşmesinde serbest oyuncu kurallarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğinden bahsetti.

Milwaukee Bucks sahiplerinden Marc Lasry ise yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesinin biteceği yıl olan 2021 serbest oyuncu dönemi hakkında endişelerinden bahsetti. 

NBA'nin bu noktada iki çözüm sunduğu belirtiliyor. NBA, ilk olarak, takımların serbest oyuncularla görüşmesine NBA Finalleri’nin bitmesinden birkaç gün sonra başlayabilmelerine olanak tanımak istiyor.

Lig yönetimi diğer çözüm yolunun ise sezonu erken bitiren takımların 1 Temmuz'dan daha erken bir tarihte oyuncu görüşmelerine başlaması seçeneğinden geçtiğini düşünüyor.

Toplantıda birçok takım sahibinin, resmi serbest transfer sezonunun başlamasından önce anlaşmaların yapıldığını vurguladıkları ifade ediliyor.

NBA, yaz transfer döneminin başladığı 1 Temmuz'dan önce takımların oyuncularla anlaştığını tespit ederse tarafları cezalandırma yetkisine sahip durumda.

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