NBA'de kural değişikliğine gidiliyor

Geçtiğimiz hafta itbariyle resmi transfer sezonunun başlamasından önce takımların oyuncularla anlaşma sağladığı iddiaları kapsamında soruşturma başlatan NBA, serbest oyuncu kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
ESPN'de yer alan habere göre soruşturmanın başlamasının ardından gerçekleştirilen takım sahipleri toplantısından komite başkanı olarak konuşan Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, yeni toplu işçi sözleşmesinde serbest oyuncu kurallarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğinden bahsetti.
Milwaukee Bucks sahiplerinden Marc Lasry ise yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesinin biteceği yıl olan 2021 serbest oyuncu dönemi hakkında endişelerinden bahsetti.
NBA'nin bu noktada iki çözüm sunduğu belirtiliyor. NBA, ilk olarak, takımların serbest oyuncularla görüşmesine NBA Finalleri’nin bitmesinden birkaç gün sonra başlayabilmelerine olanak tanımak istiyor.
Lig yönetimi diğer çözüm yolunun ise sezonu erken bitiren takımların 1 Temmuz'dan daha erken bir tarihte oyuncu görüşmelerine başlaması seçeneğinden geçtiğini düşünüyor.
Toplantıda birçok takım sahibinin, resmi serbest transfer sezonunun başlamasından önce anlaşmaların yapıldığını vurguladıkları ifade ediliyor.
NBA, yaz transfer döneminin başladığı 1 Temmuz'dan önce takımların oyuncularla anlaştığını tespit ederse tarafları cezalandırma yetkisine sahip durumda.
Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Marsilya Gonalons'u kadrosuna katma peşinde.