NBA'de koronavirüs sebebiyle maçlar süresiz olarak askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi. Utah Jazz ise takım olarak karantinaya alındı.

Gobert'in test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.