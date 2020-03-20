NBA'de koronavirüs salgını büyüyerek devam ediyor! Sayı 14'e yükseldi...

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor ‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Fener'e bedavaya müthiş golcü Fener'e bedavaya müthiş golcü Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sözleşmesi biten futbolcular için formül bulundu Sözleşmesi biten futbolcular için formül bulundu Liglerle ilgili erteleme kararının verilmesinin ardından yeni takvim futbolcuların sözleşmelerini de etkileyecek. Süper Lig ve TFF 1.Lig başta olmak üzere birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Vedat Muriqi tüm planları bozdu! 20 milyon Euro... Vedat Muriqi tüm planları bozdu! 20 milyon Euro... Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması başlasa da birçok sıkıntı yaşanıyor. Hem Muriç'in hem de takımın düşüşü sonrası Kosovalı yıldızın yüksek bedele satılmasının zora girdiği belirtiliyor.

Obi Mikel'in yerine yeni bir yıldız geliyor Obi Mikel'in yerine yeni bir yıldız geliyor Obi Mikel ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında da ismi gündeme gelen Guelor Kanga yeniden listeye alındı. Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçildi.