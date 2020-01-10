  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:02
  • |
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:02

NBA'de Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın galibiyet gecesi

NBA'de Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın galibiyet gecesi

Paylaş

Cleveland Cavaliers, normal süresi 102-102 biten maçta Detroit Pistons'ı uzatmada mağlup etti. Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz da geceyi galibiyetle kapattı.

NBA'de heyecan 4 maçla devam etti. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, uzatmaya giden maçta Detroit Pistons'ı 115-112 mağlup etti.

5 maç sonra kazanan Cleveland'da Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Darius Garland 20, Colin Sexton 19 ve Kevin Love 17 sayıyla mücadele ederken Cedi Osman, 40 dakika görev aldığı gecede 11 sayı, 4 ribaund ve 2 asist üretti.

Detroit Pistons'ta ise Andre Drummond 28 sayı, 23 ribaund, Derrick Rose 27 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı.

FURKAN'DAN 9 SAYI

Bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, evinde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Boston Celtics'i konuk eden 76ers, parkeden 109-98 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Josh Richardson 29, Ben Simmons 19 sayıyla oynarken, Furkan Korkmaz 14 dakikada 9 sayı ve 3 ribaundluk katkı sağladı.

3 maçtır kazanamayan Celtics'te Kemba Walker 26, Marcus Smart 24 sayı üretti.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 116-102
Oklahoma City Thunder - Houston Rockets: 113-92

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Milan ve Inter kulüpleri oyuncu takasına hazırlanıyor

title

Rami'den ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım

title

Atletico Madrid Barça'yı devirip finale adını yazdırdı

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

'Schalke olmazsa gelirim'
'Schalke olmazsa gelirim'

'Schalke olmazsa gelirim'

Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.

Yıldızların parası koleje gidecek
Yıldızların parası koleje gidecek

Yıldızların parası koleje gidecek

Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

12 taksitle üyelik
12 taksitle üyelik

12 taksitle üyelik

SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.

Seri'ye Napoli kancası
Seri'ye Napoli kancası

Seri'ye Napoli kancası

GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.

'Renkli dünya güzeldir'
'Renkli dünya güzeldir'

'Renkli dünya güzeldir'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu
Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

TEKNİK Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi Everton’un ardından bir başkan Premier Lig temsilcisi West Ham United da listesine aldı.

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu
Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.