NBA'de Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın galibiyet gecesi

NBA'de heyecan 4 maçla devam etti. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, uzatmaya giden maçta Detroit Pistons'ı 115-112 mağlup etti.
5 maç sonra kazanan Cleveland'da Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Darius Garland 20, Colin Sexton 19 ve Kevin Love 17 sayıyla mücadele ederken Cedi Osman, 40 dakika görev aldığı gecede 11 sayı, 4 ribaund ve 2 asist üretti.
Detroit Pistons'ta ise Andre Drummond 28 sayı, 23 ribaund, Derrick Rose 27 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı.
FURKAN'DAN 9 SAYI
Bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, evinde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Boston Celtics'i konuk eden 76ers, parkeden 109-98 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımda Josh Richardson 29, Ben Simmons 19 sayıyla oynarken, Furkan Korkmaz 14 dakikada 9 sayı ve 3 ribaundluk katkı sağladı.
3 maçtır kazanamayan Celtics'te Kemba Walker 26, Marcus Smart 24 sayı üretti.
NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 116-102
Oklahoma City Thunder - Houston Rockets: 113-92
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