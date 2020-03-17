NBA sezonu iptal olursa oyuncu maaşları kesilebilir!

NBA'de sezonun tamamen iptal edilmesi durumunda, oyuncuların maaşlarının yüzde 21-24'ü arasında miktarı kaybedebileceği söylendi.

NBA'de sezonun tamamen iptal edilmesi durumunda, oyuncuların maaşlarının yüzde 21-24'ü arasında miktarı kaybedebileceği söylendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta askıya alınan NBA sezonunda, oyuncuların finansal durumları da etkileniyor.

NBA oyuncularının sözleşmelerinde, kaçırılan her maç için maaşlarının 1/92.6'sını kaybetmelerini şart koşan mücbir sebep durumları bulunuyor. Oyuncular ve diğer NBA personeli, sözleşmelerinde bu maddeye sahip.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bence genel olarak, benim fikrim şöyle, eğer iptal edilen maçlar varsa ama oynanacak birkaç normal sezon maçı kaldıysa... şimdi hatırlayın, çoğu takım programlarının yaklaşık yüzde 20'sini oynadı ve paralarının yüzde 20'si kaldı. Tabii ki bazı takımlar diğerlerinden daha fazla maç oynadılar, ancak çoğu oyuncu için, bu yıl başka bir maç oynamayacaklarsa, durum bu olurdu. Sanırım oyunculara, böyle durumlarda %21 ila 24 arasında maaşlarından kesileceği söylenmişti."

"Lig sezonu bitirebilirse ve birkaç normal sezon maçı oynayıp sonra playoffları oynarsa, takım sahipleri kaçırılan maçların parasını geri almaya çalışmayı düşünse bile şaşırırdım. Bu yıl tekrar oynamazlarsa ve sezon iptal edilirse, durum farklı."