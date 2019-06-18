Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8743
  • 6,5971
  • 252.971
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

Kanada’nın Toronto şehrinde, Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların ateşlendiği ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Toronto Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, on binlerce kişinin katıldığı Toronto’nun Nathan Phillip Meydanı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında, silah sesleri duyuldu.

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı, o sırada polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.

Kutlamalara katılanların, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, insanların meydandan panik içinde sağa sola kaçtığı görüldü.

CNN’e açıklama yapan Toronto polisi sözcüsü David Hopkinson, silah seslerinin, kutlamalardan mı yoksa civar bölgelerden mi geldiğinin belli olmadığını söyledi.

Toronto polisi, daha sonraki sosyal medya paylaşımlarında, iki kişinin vurularak "ciddi şekilde yaralandığını" ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

İki şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerinde iki silahın bulunduğunu belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Toronto Raptors, geçen haftaki NBA finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenip seriyi 4-2 kazanmış ve ligde şampiyonluğa ulaşan ilk Kanada takımı olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Kertenkeleye Saldıran Köpek Hayatının Şokunu Yaşadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları