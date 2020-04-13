NBA, oyuncuların hazırlanması için 25 günlük plan düşünüyor

NBA'in, takımların ve oyuncuların sezonun geri dönüşüne hazırlanmaları için 25 gün sürecek bir plan düşündüğü bildirildi.
ESPN'den Brian Windhorst, SporsCenter'da şu açıklamaları yaptı:
"Basketbola geri dönüş planı hazırlamak için çok zaman harcıyorlar. Bunu kullanmayı umuyorlar. Ligdeki yöneticiler ve antrenörlerle konuşurken, aradıkları şey 25 günlük bir dönüş. Umarım bir noktada bunu canlandırabilirler."
"Belirli bir süre boyunca sosyal mesafe uygulanan 11 günlük bir dizi bireysel antrenman, ve umarım, eğer izin gelirse, 14 günlük bir antrenman kampında beşe beş basketbol oynayabilirler."
Yakın zamanda, sezonun geri dönüşü konusunda çok kötümser olduğu için lig tarafından "azarlanan" Windhorst, zaman çizelgesinin NBA'in sezonun yeniden başlaması durumunda 3 buçuk ila dört hafta önce bir bildirimde bulunacağı anlamına geldiğini ekledi.
(Sporx)
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