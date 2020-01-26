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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 22:40
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 22:59

NBA efsanesi Kobe Bryant hayatını kaybetti

NBA efsanesi Kobe Bryant hayatını kaybetti

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TMZ'nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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TMZ'nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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