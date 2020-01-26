NBA efsanesi Kobe Bryant hayatını kaybetti

TMZ'nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
TMZ'nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.