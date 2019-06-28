Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,779
  • 6,5729
  • 263.718
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. NBA Aşık'ı mağdur etti

NBA Aşık'ı mağdur etti

NBA Aşık'ı mağdur etti

2019-20 sezonuna kadar anlaşması bulunan Ömer’e hastalığı nedeniyle alacağı 3 milyon dolar ödenmedi.

AKŞAM

CHİCAGO Bulls, sezon ortasında serbest bıraktığı Ömer Aşık’ın kontratının sayılmaması için NBA yönetimini ikna etti. Geçtiğimiz Nisan ayında Bulls, NBA’den oyuncunun kariyerini sona erdiren bir sakatlık ve hastalığa sahip olduğu için 3 milyon dolarlık maaş bütçesi içerisinde sayılmamasını talep etmişti. Shams Charania’nın dün duyurduğu habere göre NBA yönetimi, bu isteği kabul etti ve Ömer Aşık’ın kontratının salary capte sayılmamasını sağladı. Chicago Bulls, Ömer’i serbest bıraktığında milli oyuncumuz eklem iltihaplarından ve Crohn hastalığından dolayı sahalara dönemiyordu. 2017-18 sezonunda 18 maça çıkabilen tecrübeli basketbolcu 2018-19 sezonunda hiç maça çıkamadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Antalya´nın Kaş ilçesinin bir beldesi olan Kalkan, ülkemizin en beğenilen kıyı kentlerinden biri.

Dünyanın Yıldızlara En Yakın Yeri: Kalkan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı!

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat