Nazım Sangare yarışına Fenerbahçe de dahil oldu

SPOR GÜNDEMİ

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro Vedat Muriqi'e 20 milyon euro İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

Bu maç mahkemede biter Bu maç mahkemede biter Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.

Kadro iyi olursa Sergen başarır Kadro iyi olursa Sergen başarır Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”

Her türlü 1 numara! Her türlü 1 numara! Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…

'Kapı'yı çalacaklar 'Kapı'yı çalacaklar Avrupa basınına göre Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya talip var.

Fatih Terim yıldız avına çıktı Fatih Terim yıldız avına çıktı Fatih Terim, liglere verilen arada yıldız avına çıktı. Scout ekibine İsveç ve Norveç gibi Kuzey ülkelerindeki yeteneklerden bir havuz oluşturulması talimatını veren Fatih hoca, videolarla gençleri analiz ediyor.