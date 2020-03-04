Napoli-Inter maçı da koronavirüs sebebiyle ertelendi

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Galatasaray yönetiminden tarihi karar! Galatasaray yönetiminden tarihi karar! 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.

Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı... FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı... TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.