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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 16:11
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  • 22 Mart 2020 Pazar 16:11

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

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Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.

Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da son olarak bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkede salgına karşı kırmızı alarm verilirken, ülkenin önde gelen 3 kulübünden ise ilginç bir talep geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Cagliari ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri ülkede büyük polemik konusu oldu. Bu kulüplerin yöneticileri oyuncuların antrenmanda temas etmemesi için gereken önlemi alacaklarını da duyurdular. Ancak İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede önlemlerin genişletilmesi de gündemde...

Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.

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Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar
Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.

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