Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da son olarak bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkede salgına karşı kırmızı alarm verilirken, ülkenin önde gelen 3 kulübünden ise ilginç bir talep geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Cagliari ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri ülkede büyük polemik konusu oldu. Bu kulüplerin yöneticileri oyuncuların antrenmanda temas etmemesi için gereken önlemi alacaklarını da duyurdular. Ancak İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede önlemlerin genişletilmesi de gündemde...
Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.
Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
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