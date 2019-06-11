Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile pazarlık masasında

Corriere dello Sport gazetesi, Fenerbahçe'nin Elif Elmas için 15 milyon euro transfer bedeli talep ettiğini yazdı.

Napoli yönetiminin, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini düşürmek için pazarlık yaptığı belirtiliyor. Eljif Elmas geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetmişti.

(TRT Spor)