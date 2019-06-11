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11 Haziran 2019 Salı 13:11 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:13

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile pazarlık masasında

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile pazarlık masasında

Eljif Elmas’ın peşinde olan Napoli, Fenerbahçe’nin istediği 15 milyon Euro bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Corriere dello Sport gazetesi, Fenerbahçe'nin Elif Elmas için 15 milyon euro transfer bedeli talep ettiğini yazdı.

Napoli yönetiminin, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini düşürmek için pazarlık yaptığı belirtiliyor. Eljif Elmas geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetmişti.

(TRT Spor)

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