Napoli, Eljif Elmas için 15 milyon Euro önerdi, F.Bahçe 20 milyon Euro istedi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas için İtalya Ligi takımlarından Napoli yeni bir teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin, büyük gelir beklediği Eljif Elmas için pazarlık masasında olduğu ve görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.

İtalyan basını, Napoli yöneticilerinin, Eljif Elmas transferi için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Napoli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı 13 milyon euroluk ilk teklifin ardından bu kez rakamı 15 milyon euroya çıkardığı belirtildi.

Sky Sports İtalya, Fenerbahçe ile Napoli'nin görüşmelerini sürdürdüğünü hatırlatırken, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro istediğini öne sürdü. Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Fiorentina'dan daha hızlı davranan Napoli'nin hafta boyuncu Eljif Elmas için görüşmelerini sürdüreceği ve 19 yaşındaki ismin transferini gerçekleştireceği iddia edildi.

Öte yandan İtalyan televizyon kanalı CN24, Eljif Elmas'ın temsilcilerinin, kısa bir süre içerisinde Napoli kulüp binasında yetkililerle görüşme yapacağını öne sürdü.

Bu arada Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kadrosunda görmek istediği Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili net durumun kısa bir süre içerisinde belli olabileceği vurgulandı. (Habertürk)