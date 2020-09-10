Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, koronavirüse yakalandı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.
Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.
Fenerbahçe'de daha önce gözden çıkarılan Zanka, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla adeta göz kamaştırdı. Tecrübeli stoper, teknik direktör Erol Bulut'un göreve başlamasıyla da kadroya döndü.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında evinde Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde hız kesmiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.