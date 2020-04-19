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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 20:12
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 20:12

Nani: "Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim"

Nani: "Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim"

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Portekizli futbolcu Luis Nani, "Türkiye'de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim." dedi.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve şu anda MLS ekiplerinden Orlando City ile 2021'e kadar kontratı olan Portekizli yıldız Luis Nani, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu ve gelecek planlarını anlattı.

Şu anda herkes gibi evdeyiz, izolasyona önem veriyoruz. Evde fit kalmak için çalışmalarımı da sürdürüyorum. Bu virüsün tehlikesi geçene kadar da evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor.

Orlando'da mutluyum, takım için her şeyimi veriyorum. Taraftarlarımızı, yaratılan atmosferi çok seviyorum. Daha önce rastlamadığım bir coşku var, futbolu çok seviyorum ve bu taraftar için oynuyorum.

Oynadığım tüm takımları takip ediyorum. Türkiye'de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim.

Manchester United'da oynadığım dönemde çok dışarı çıkardım. 1 Ocak'ta idman olurdu, alkollü giderdim. Ama Ferguson umursamazdı, oyuncuları idare etmeyi çok iyi bilirdi.

EURO 2020'DE OLMAK İSTERİM

Milli Takım seviyesinde futbol oynamaya devam ettikçe, Portekiz kadrosu içinde yer almayı isterim. Tabii ki hocamın beni EURO 2020 kadrosuna almasını çok isterim ama orada olmasam bile destekleyeceğim.

33 yaşındayım ve kendimi hala iyi hissediyorum. Oynamaya devam etme isteğim ve hırsım var. Ne zaman kendimi iyi hissetmezsem, o zaman bırakırım.

RONALDO EN İYİSİ

Ronaldo dünyanın en iyisi, her gün bir şeyler öğrenmek için uğraşıyor. Zihnin her zaman en iyisi olmak için hazırlar, hep kazanmaya odaklıdır. Onun gibisini görmedim.

NANI'NİN EN İYİ 11'İ

Luis Nani'in en iyi 11'i: Schmeichel, Maldini, Lahm, Puyol, Pirlo, Rijkaard, Figo, Zidane, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Henry

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