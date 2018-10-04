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Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'na Japonya'daki kızı Sekai Mori'nin Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verdi.

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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun ölümünden sonra Japonya'da yaşayan Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun babası olduğuna yönelik dava açmıştı. Bugün Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesinde dava görüldü. Mahkemede celse arasında 'feti kabir' işlemi yapıldığı ve alınan doku örneklerinden hazırlanan Adli Tıp raporuna göre Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 davacı Sekai Mori'nin biyolojik babası olduğu söylendi. 4'üncü Aile Mahkemesi de bu doğrultuda kararını verdi. 

Öte yandan mahkemeden çıkan karar neticesinde Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun ise bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.  

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