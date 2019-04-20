Nagatomo: İki ay aradan sonra dönmek kolay değil

Sakatlandığı sürede iyi bir dönem geçirdiğini söyleyen tecrübeli sol bek, "İki ay sonra tekrar sahalara dönmek kolay değil. Ancak ben sakatlık dönemimi çok iyi bir şekilde geçirdim. Doktorlarımıza, fizyoterapistlerimize, kondisyonerlerimize çok teşekkür ederim. Tekrar sahaya döndüm ve gol attım, çok mutluyum." dedi.

"KENDİMİZİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Başakşehir'le olan şampiyonluk yarışına da değinen Japon futbolcu, "Başka bir takımı düşünmekten ziyade kendi takımımızı düşünmemiz gerekiyor. Her maçımız çok önemli. Hiçbir zaman bırakmadan, hiçbir zaman pes etmeden devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.