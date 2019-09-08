Nadal-Medvedev final maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev finale yükselmişti. 33 yaşındaki Rafael Nadal ile 23 yaşındaki Dani Medvedev arasındaki maç bu akşam oynanacak. İlk kez 1881 yılında düzenlenen ABD Açık, kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu, 2019 yılında 57 milyon dolarlık toplam ödülle geliştirecek. Turnuvanın tek kadınlar ve tek erkekler finalini kazananlara 3,85 milyon dolar para ödülü verilecek. ABD Açık tek kadınlar finalinde dün 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu (19), 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon olmuştu.Peki, Nadal-Medvedev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ABD Açık tek erkekler finali öncesi son bilgiler...

RAFAEL NADAL-MEDVEDEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı bugün TSİ 23.00'te başlayacak. Dmax ve Eurosport kanallarından canlı izlenebilecek.



İspanyol raket Rafael Nadal, ABD açık öncesi dünya sıralamasında 2. olarak yer alıyor. 23 yaşındaki Medvedev ise 5'inciliğe kadar yükselmiş durumda. ATP sıralamasında ilk sırada Djokovic yer alıyor.







ABD'IN AÇIK'IN ENLERİ



Geçen yıl tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Naomi Osaka'nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)

Kadınlar:

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)

2010 - Kim Clijsters (Belçika)

2009 - Kim Clijsters (Belçika)