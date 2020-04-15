Nadal'ın forması 20 bin Euro'ya satıldı

Rafael Nadal’ın 2019 yılında Fransa Açık tenis turnuvası Roland-Garros'ta final maçında giydiği forma, koronavirüs yardımı kapsamında düzenlenen açık arttırmada satıldı. İspanya'da mağdur olan ailelere yardım etmek için düzenlenen organizasyonda Thiem'i 3-1 yendiği maçın forması 20 bin Euro bedelle alıcı buldu.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.
İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…
Avrupa basınına göre Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya talip var.