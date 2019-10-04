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Nadal, Şanghay Masters'a katılamayacak

Nadal, Şanghay Masters'a katılamayacak

İspanyol tenisçi, Laver Kupası'nda sonra Şanghay Masters'ta da korta çıkamayacak.

Teniste tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, bileğindeki sakatlık devam ettiği için Çin'de düzenlenen Şanghay Masters'ta mücadele edemeyecek.

Rafael Nadal'ın sakatlığı nedeniyle yarın başlayacak olan Şanghay Masters'a katılamayacağı duyuruldu.

Nadal, geçen ay düzenlenen Laver Kupası'nda da bileğinde sakatlık nedeniyle katılamamıştı.

Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti

Bilek sakatlıkları nedeniyle birçok turnuvadan çekilmek zorunda kalan 33 yaşındaki Nadal'ın 19 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Son ABD Açık'ta zafere ulaşan İspanyol tenisçi, 20 şampiyonlukla bu alanda rekoru elinde bulunduran kendisinden 5 yaş büyük İsviçreli Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti.

Djokovic ile puan farkını azaltmıştı

Federer'e şampiyonluk sayısında yaklaşan Nadal, ATP sıralamasında zirvede yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic ile de arasında puan farkını azaltmıştı.

ABD Açık şampiyonluğunun ardından 9 bin 225 puana yükselen Nadal, 9 bin 865 puanla ilk sırada yer alan Djokovic'in 640 puan gerisinde yer alıyordu.

Djokovic, Şanghay Masters'da mücadele edecek.

(AA)

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