Nadal Dominic Thiem final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın finalinde bugün, yarı finalde Federer'i eleyen Nadal ile Djokovic engelini aşan Dominic Thiem karşı karşı gelecek. Dev maç öncesi Nadal-Dominic Thiem maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına da yanıt aranıyor.



NADAL THİEM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Eurosport kanalı canlı olarak sporserverlerle buluşturacak.



THIEM DJOKOVIC'I ELEMİŞTİ



Başkent Paris'te düzenlenen ve olumsuz hava şartlarından dolayı yarıda kalan Sırp Djokovic ile geçen yılın finalisti Avusturyalı Thiem arasındaki tek erkekler yarı finali dün devam etti.

Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1'e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.



NADAL, FEDERER'İ ELEMİŞTİ



Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçında, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Rafael Nadal ile 2009 şampiyonu İsviçreli Federer karşılaştı.

Maç öncesi toprak kortta Federer'e karşı 13-2 üstünlüğü bulunan Nadal, 6. oyunda kırdığı servis sayesinde ilk seti 6-3 kazandı. Nadal, Federer'in sık sık file önüne geldiği ve geri çizgiden daha agresif vuruşlar denediği için 29 basit hata yaptığı 2. seti 6-4 alarak 2-0 öne geçti.

Federer'in oyundan koptuğu 3. seti de 6-2 kazanan Nadal, 2 saat 25 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrıldı.Nadal, grand slam turnuvalarında 13. kez karşılaştığı Federer'i 10. defa mağlup ederek Fransa Açık'taki 12. finaline yükseldi. Roland Garros'daki 6. karşılaşmalarında da Federer'e geçit vermeyen Nadal, aralarındaki 39. maçta 24. galibiyetini aldı.





