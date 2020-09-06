Nabil Dirar'da geri sayım

Teknik Direktör Erol Bulut’un kadroda istemediği Nabil Dirar konusunda yönetimin temasları sürüyor. 34 yaşındaki futbolcuyla sözleşme feshi konusunda son viraja girildi. En geç bu hafta içinde resmi açıklama bekleniyor.
Süper Lig'de transfer dönemine bomba gibi giren ve bu sezon 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu. Topuk Yaylası'ndaki kampı geçen hafta sona eren ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut, 8 futbolcunun üstünü çizdi...
Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.
Harıl harıl orta saha arayan Galatasaray, Sion'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pajtim Kasami'yi radarına aldı fakat Aslan'a bu transferde kötü haber geldi: 28 yaşındaki oyuncuya üç kulüp daha talip.
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.
Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi.