Nabil Dirar bonservisini alıp Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Lemos'un bileti kesildi! Yeni stoper İtalya'dan

Yazın stoper tandemini yenileyen fakat hem Lemos'tan hem de Tisserand'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, devre arasında bir stoperi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Sampdoria'nın deneyimli stoperi Omar Colley'i transfer etmek için çalışmalara başladı.