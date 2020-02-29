  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:07
  • |
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:07

Muzzafer Bilazer: İkinci yarı kazanmayı bildik

Muzzafer Bilazer: İkinci yarı kazanmayı bildik

Paylaş

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine takımın başında sahaya çıkan Muzaffer Bilazer, basın toplantısına katıldı.

Bilazer, konuşmanın kolay olmadığı belirterek, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik." diye konuştu.

"İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." ifadesini kullanan Bilazer, "Sadece bir an lazımdı. O anda goller gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bilazer, bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ismael Diomande: Onlar sayesinde güvendeyiz

title

Manisaspor profesyonel liglere veda etti

title

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehitlerimizin isimlerini okuyan görevli gözyaşlarını tutamadı

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Şehitlerimizin isimlerini okurken gözyaşlarını tutamadı
Şehitlerimizin isimlerini okurken gözyaşlarını tutamadı

Şehitlerimizin isimlerini okurken gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri anons edildi. Anonsu yapan görevli gözyaşlarını tutamadı.

G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber
G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber

G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Konya'da gol sesi çıkmadı
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'
'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'

'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'

Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli
Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde
Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.