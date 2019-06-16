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Mutlu edeceğiz

Mutlu edeceğiz

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Daha da çok çalışarak Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality of Magazine Dergisi’nin 10. yıl ödül törenine katıldı. Davete Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile birlikte katılan Abdullah Avcı, orada bulunan konukların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, Abdullah Avcı’ya bu sezon nasıl bir Beşiktaş izleyeceklerini sorarken, başarılı teknik adam iddialı cevaplardan kaçındı. “Daha çok çalışacağız” diyen Avcı, amaçlarının Beşiktaş’a gönül veren taraftarları mutlu etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Törende ödül vermek için sahneye çıkan Abdullah Avcı’yı bir de sürpriz bekliyordu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Abdullah Avcı’yı, başarılı hoca için hazırlanan ‘AvZamanı’ videolarıyla karşıladı. Başarılı çalıştırıcının oldukça keyifli olduğu gözlendi

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