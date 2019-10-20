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  3. Mustafa Yumlu'dan Fenerbahçe maçı sonra büyük tepki

Mustafa Yumlu'dan Fenerbahçe maçı sonra büyük tepki

Mustafa Yumlu'dan Fenerbahçe maçı sonra büyük tepki

Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Yumlu, "Çok uzun bir sakatlıktan çıktım, bugün ilk defa 11'de oynadım. Takım için savaştım ama sonuç için üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa, Fırat Aydınus penaltı verirdi. Bize vermedi" dedi.

Penaltılarının verilmediği yönünde isyan eden Mustafa, "Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo'nun müdahalesi var. Fırat Hoca'ya sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo'nun kendisi bile faul olduğunu söyledi. Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Altın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez ya?" ifadelerini kullandı.

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