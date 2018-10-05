Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan Akhisarspor Onur Ayık'ın 32. dakikada attığı golle Standrd Liege karşısında 1-1'lik eşitliği yakalarken Onur'un attığı gol Akhisarspor'un Avrupa Kupalarında attığı ilk gol olarak tarihe geçti. Maçın son dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı...

İyi oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden temsilcimizde Mustafa Yumlu, hakem kurbanı oldu. Sarı kartı bulunan Mustafa, rakibine çizgiye yakın bölümde faul yaptı. Maçın hakemi pozisyonu sarı kartla değerlendirirken ikinci sarı sonrası gelen kırmızı kartın ardından Mustafa çılgına döndü.

Bu kararın sonrasında Mustafa hakemin üzerine doğru yürüdü, takım arkadaşları onu güçlükle sakinleştirdi.

İlk gol Onur Ayık'tan

Daha önce Werder Bremen'de 1, Kardemir Karabükspor'da ise 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Onur Ayık, Akhisarspor'la ikinci maçında golle tanıştı. Akhisarspor'un Avrupa Kupaları tarihindeki ilk golüne imza atan Onur Ayık, en son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Sevilla karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, gruptaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.