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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 21:16
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 21:16

Mustafa Reşit Akçay: Yanlış anlama için özür diliyorum

Mustafa Reşit Akçay: Yanlış anlama için özür diliyorum

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Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir radyo programında Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Akçay, MKE Ankaragücü Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bugün Radyospor'da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti." ifadelerine yer verdi.

Tek hedefinin MKE Ankaragücü'nü ligde tutabilmek ve sonraki yıllarda daha başarılı yerlere taşımak olduğunu vurgulayan Akçay, şunları da kaydetti:

"Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür diliyorum."

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