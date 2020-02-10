Mustafa Reşit Akçay: Yanlış anlama için özür diliyorum

Akçay, MKE Ankaragücü Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bugün Radyospor'da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti." ifadelerine yer verdi.
Tek hedefinin MKE Ankaragücü'nü ligde tutabilmek ve sonraki yıllarda daha başarılı yerlere taşımak olduğunu vurgulayan Akçay, şunları da kaydetti:
"Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür diliyorum."
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, bugün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanacak rövanş maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve karşılaşmanın ertelenme durumu ortadan kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün FBTV’de gündeme dair yapacağı açıklamaları İdlib’ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle iptal ettiklerini açıkladı.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.