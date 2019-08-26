Mustafa Kaplan: Hiç olmayacak iki kırmızı kart gördük

Fırsatları değerlendiremediklerini belirten Kaplan, şöyle konuştu:
"Girdiğimiz pozisyonları gole çevirseydik belki ilk yarıya biz 2-0 önde girecektik ama olmadı. 9 kişi kaldıktan sonra futbolcuların gösterdiği onurlu duruş ve çabalarından dolayı onları tebrik ediyorum. Ben ayrıca hakemi de gösterdiği kartlardan dolayı kutluyorum. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ülke futbolu olarak böyle devam edersek bir yere varamayız. Hiç olmayacak iki kırmızı kart gördük. Geçen hafta 10 kişi bu hafta 9 kişi kaldık. Sahada onurlu koşan ve çabalayan futbolcularımız ne olacak. İlk 25 dakikadaki pozisyonlarda golü bulmamız lazımdı. Hakemlerin de daha dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Rakibi galibiyetten dolayı kutluyorum."
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