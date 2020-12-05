Mustafa Kaplan: Fırat Aydınus'u kutluyorum, penaltılar doğru karar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan şunları söyledi:
“Ben öncelikle bütün oyuncularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı camiaya olarak. Akan oyuna baktığımız zaman da bizim oyuncularımızın özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Hem onların kilit oyuncularını da iyi kapattığımızı gördük ilk yarı boyunca. İkinci yarıda da ister istemez 1-0’ın verdiği bir rahatlık vardı. Sonrasında ikinci golü de kontradan bulduk. Belki rahatladık ama tabi ki gelen penaltılar biraz bizim canımızı sıktı. Penaltılar doğru karar ben Fırat hocayı ve ekibini kutluyorum. Bizim üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Bizim üçüncü bölgedeki Sio ve Stancu’yu özellikle fizik gücü olarak daha iyi bir seviyeye getirdiğimizde daha etkinliğimizi devam ettireceğiz. Biz iyi bir takımız ben hep bunu söylüyorum. İyi bir galibiyet oldu. Ben bu galibiyet önce başkanımıza sonra da taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Yürekli oynayan bütün oyuncularımı, oynayan oynamayan herkesi de kutluyorum”
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
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