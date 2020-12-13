Mustafa Kaplan: Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, deplasmanda BB. Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaplan, iyi mücadele ettiklerini ve kazandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Kazandığımız için mutluyuz. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından son dakikasına kadar sahada işi disiplininden kopmadan mücadele ettik. Attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çünkü iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosu ve futbolcularını da tebrik ediyorum çünkü oyunun geneline baktığımız zaman her iki takımda oyun oynamak ve kazanmak istedi."

Çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Kaplan, "Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı. Başkanımız bize çok büyük destek veriyor ve bu galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Biz Gençlerbirliği olarak hem gençlerimiz hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda özgüvenimiz artmıştı bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı."