Mustafa Kaplan: Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı

Kaplan, iyi mücadele ettiklerini ve kazandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:
"Kazandığımız için mutluyuz. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından son dakikasına kadar sahada işi disiplininden kopmadan mücadele ettik. Attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çünkü iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosu ve futbolcularını da tebrik ediyorum çünkü oyunun geneline baktığımız zaman her iki takımda oyun oynamak ve kazanmak istedi."
Çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Kaplan, "Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı. Başkanımız bize çok büyük destek veriyor ve bu galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Biz Gençlerbirliği olarak hem gençlerimiz hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda özgüvenimiz artmıştı bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı."
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.
Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.
Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.