Mustafa Dalcı: Artık sahada kaybetmeyi hazmetmeyen bir karakter var

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalcı şunları söyledi:
“Aslında bu maçı çok istiyorduk. Oyuncularımızla hafta boyunca maça iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Sevindirici olan geriden gelip en kötü bir puan da olsa hanemize yazmak bizim için bir nebze sevindirici tabi ki. Bir kimlik kazandık. Bir oyun anlayışımız var. Artık sahada kaybetmeyi hazmetmeyen bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tabi ki ilerleyen sürece daha emin adımlarla ilerleyeceğimiz açık açık görünüyor. Hafta boyunca maça ciddi anlamda iyi hazırlanmıştık. İyi analiz etmiştik. Bir öz eleştirici yapacak olursak, maçın ilk yarısı 10-15 dakika kötü başlamamız. Belki o aralar biraz sıkıntı ve zorluklar yaşadık. Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması. Oyuncularımın göstermiş olduğu bu gayretten, bu mücadeleden dolayı onları yürekten tebrik ediyorum. Puan puandır diye düşünüyorum çünkü konum itibariyle alacağımız her puan lig sonunda mutlaka kıymetini ve değerini o zaman daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, 3 futbolcusu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Radamel Falcao'ya astronomik teklif geldi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray yıldız forvetten 1-2 milyon euro da bonservis geliri bekliyor.