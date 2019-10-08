Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Görüş ayrılıkları olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay, Şükrü Hanedar'ın babasının cenazesinde bir araya geldi.

Cenaze töreni sonrası konuşan Mustafa Cengiz, gündeme dair konuşurken şu ifadeleri kullandı:

“Lağım fareleri yönetime ve hocamıza saldırmaya başladılar. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar.”

FATİH TERİM SÖZLERİ

“Yapılan yorumlar, olmayan şeyler üzerinden girilen muhabbetler bizi çok üzüyor. Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun... Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuzdur.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR"

Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor."

“LİDERLE ARAMIZDAKİ FARK 1,5 MAÇ”

"Takımımız maalesef birlikte bir hazırlık dönemi geçiremedi. Afrika Kupası, başka turnuvalar, transferlerin geç yapılması... Bizim düşüncemize göre sıkıntı bu. Zaten her şeye rağmen liderle aramızdaki fark 1,5 maç."

“BERABERE KALIYORUZ FIRTINA KOPARILIYOR”

"Bir berabere kalıyoruz, bir bardak suda fırtına koparılıyor. Rakiplerimiz berabere kalınca galip gelmiş gibi seviniliyor, biz berabere kalınca ortalık yangın yeri."

“HOCAMIZLA İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK”

"Hocamızla ilgili bir sorunumuz yok. Yönetim olarak haftalardır çok yoğunuz Emlak Konut-Riva-Florya sorunlarıyla ilgili. Ayrıca bir de yapılandırma ile ilgili son görüşmeler var. Bu sorunlarla uğraşıyoruz.

Bizim için şu anda Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Bizim için bu tarihi bir olgu. Takımımızı da çok etkileyecek bu olumlu yönde. Bu arada sakın Kemerburgaz'dan vazgeçtiğimiz anlaşılmasın. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, işgalcinin çıkmasını bekliyoruz."

“FATİH HOCAMIZA ASLA MÜDAHALE ETMEYİZ”

"Galatasaray'ı en iyi duruma getirmek için tüm gücümüzle, yönetim, hocamız ve teknik heyet, futbolcular hepimiz bunun peşindeyiz.

Biz Fatih Hocamıza asla müdahale etmeyiz. Daha önce etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Hiçbir branşta etmiyoruz zaten ama Fatih Terim'e asla..."

“FATİH HOCAMIZI KAST ETMEDİM”

“Herkes işine baksın derken ben Emlak Konut, Ziraat Bankası gibi şeyleri kast ettim. Fatih Hocamızı kast etmedim.

Nasıl ki biz, hocamız, teknik heyet görevini yapmalı derken, futbolcularımız da gereğini yapmalı. Herkes hocamıza destek olmalı. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok."